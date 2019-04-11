Avrupa Konseyi'nde Edirneli Çocukların Sesi Yankılandı

Edirne'de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarından oluşan Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Orkestrası Avrupa Konseyi'nde konser verdi.

Edirne'de dar gelirli ailelerin yetenekli çocuklarından oluşan Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin Orkestrası Avrupa Konseyi'nde konser verdi.





Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, yetenekli çocuklara üniversite tarafından eğitim verilmesi sonrası oluşturulan orkestra davet üzerine Fransa'ya gitti.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi çok sayıda parlamenterin katıldığı yıllık toplantı sırasında, Strazburg'daki Avrupa Konseyi binasının fuaye alanındaki konser öncesi konuşan proje koordinatörü Trakya Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Tabakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri" projesinden esinlenerek oluşturulan "Geleceğim sensin" projesi kapsamında oluşturulan orkestra ile Avrupa Konseyi'nde konser vermenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, medeniyetlerin buluşma noktası, birlikte yaşama kültürünün yeryüzündeki yansıması Edirne'den selam getirdiğini söyledi.



Avrupa Konseyi'nin amaçları arasında, azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma gibi sorunlara çözüm aramak, Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak gibi idealler yer aldığını belirten Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Çok benzer amaçlara hizmet eden Geleceğim Sensin projemizle, Avrupa Konseyi'nde olmak hepimiz adına çok ayrı ve özel bir anlam taşıyor. Bu düşüncelerle, her daim ilgi ve desteklerini yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi başta olmak üzere, fikir sahibi eşim Dr. Nilgün Tabakoğlu'na, Gönül Elçisi hocalarımıza, çocuklarımıza ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bizleri burada misafir eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.





Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde 7 kişilik orkestra ve koro Avrupa Konseyi'nde "Türk Marşı, Kızılcıklar oldu mu? Uzun ince bir yoldayım, Çanakkale türküsü, Drama Köprüsü, Vardar Ovası ve Nihavent Longa gibi eserleri hem çaldı hem söyledi.



Konsere, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyetin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği adına Büyükelçi Kaan Esener, Avrupa Konseyi'ndeki birçok ülkeyi temsil eden parlamenterlerden oluşan çok sayıda izleyici katıldı.



Konser programı, Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası ile katılımcıların onuruna verilen yemeğin ardından son buldu.





-Trakya Üniversitesi Geleceğim Sensin projesi hakkında



Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun girişimleriyle hayata geçirilen Gönül Elçileri – Geleceğim Sensin projesi kapsamında, 2018 yılının başında, Edirne'nin dezavantajlı bölgelerindeki 17 ilk ve ortaokul öğrencileri taran 55 yetenekli çocuk keşfedildi.



Proje sayesinde konservatuvar öğrencisi olma hedefi olan çocuklar, 4 ay boyunca şan, nota ve enstrüman başta olmak üzere kapsamlı bir müzik eğitimini profesyonel ellerden alarak kendilerini geliştirdi.



Geçen yıl mayıs ayında Edirne'de ilk konseri ardından adını duyuran orkestra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye'nin 81 ilinde görev yapan valilerin eşlerine örnek proje olarak anlatıldı ve Geleceğim Sensin Koro ve Orkestrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilerek Ankara'da da konser verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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