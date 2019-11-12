Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de

6 saat önce

Avrupa Konseyi’nden bir heyet, kayyum atanan belediyelerle ilgili Türkiye’de temaslarda bulunacak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediyelerle ilgili 12-13 Kasım’da Ankara ve İstanbul’da ziyaretlerde bulunacak.

Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de, System.String[]

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediyelerle ilgili 12-13 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da görüşmelerde bulunacak.


Türkiye'nin, 1992 yılında onayladığı Avrupa Yerel Yönetim Sözleşmesi'ne yönelik taahhütlerini incelemek için gelen izleme heyetinde, Türkiye raportörleri Hollandalı Jacob Wienen ve İsveçli Yoomi Renström yer alıyor.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:16 
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