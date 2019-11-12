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Avrupa Konseyi'nden bir heyet, kayyum atanan belediyeler için Türkiye'de
6 saat önce
Avrupa Konseyi’nden bir heyet, kayyum atanan belediyelerle ilgili Türkiye’de temaslarda bulunacak
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden bir heyet yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediyelerle ilgili 12-13 Kasım’da Ankara ve İstanbul’da ziyaretlerde bulunacak.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet yerel seçimlerin ardından kayyum atanan belediyelerle ilgili 12-13 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da görüşmelerde bulunacak.
Türkiye'nin, 1992 yılında onayladığı Avrupa Yerel Yönetim Sözleşmesi'ne yönelik taahhütlerini incelemek için gelen izleme heyetinde, Türkiye raportörleri Hollandalı Jacob Wienen ve İsveçli Yoomi Renström yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:16
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