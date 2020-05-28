Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması' - Son Dakika

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması'

Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü.

Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması', System.String[]

Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlumuzla bir kez daha gurur duyduk" dedi.


Çorlu Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerle Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Avrupa Konseyi tarafından kardeş şehir etkinliklerine önem veren, yabancı belediyeler ile ilişkilerini ve iş birliklerini geliştiren, Avrupa standartlarında kültürel ve sosyal etkinlikleri kentlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştiren belediyeler Avrupa Diploması ödülünü almaya hak kazanıyor. Dünyada 12 belediye bu ödülü kazanırken, bunların arasından üç ödül Türkiye'deki belediyelere verildi. Çorlu Belediyesinin yanı sıra Çiğli ve Selçuk Belediyeleri de ödül kazandı. 1955'ten beri verilen ödülde belediyeler, uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamalarla değerlendiriliyor.


"Kentimizle gurur duyuyoruz"


Avrupa standartlarında projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Avrupa Konseyi tarafından verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü kentimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ödül Çorlu'muzun ve ülkemizin dünya çapında duyulmasını sağlayacak. Yurt dışındaki kardeş belediyelerimizle ilişkilerimiz daha da güçlenecek, kentimizi tanıtmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız" dedi.


Başarılı projelerinin Avrupa Konseyi'nde takdir edildiğini belirten Sarıkurt, "Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa'nın en önemli projelerinden biri olan 'Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Partner Kent' başvurumuz kabul edilmiş ve Çorlu'nun Avrupa Konseyi tarafından Partner Kent unvanını alması sağlanmıştı. Bu süreçte Avrupa Spor Kenti seçilerek Türkiye'de bu unvanı kazanan ilk ilçe belediyesi olarak Avrupa temaslarındaki başarımızı tescillemiştik. Çorlu Belediyesi ayrıca 2030 yılına kadar tüm Avrupa ile birlikte karbon emisyonunu yüzde 40 azaltacağını taahhüt ederek Başkanlar Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye'deki 22 belediyeden biri olmuştu. Mahalle toplantıları, Çocuk Meclisi, Mahalle Meclisi, Avrupa Hareketlilik Haftası gibi projelerle öne çıkan Çorlu Belediyesi, Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden çok sayıda belediyenin başvurduğu, halkı demokratik katılıma, karar alma mekanizmalarına ve evrensel değerlere daha çok sahip çıkmaya teşvik etmek için verilen Avrupa Diploması Ödülü'nü almaya hak kazanarak büyük bir başarıya daha imza atmış olduk" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi'nden Çorlu'ya 'Avrupa Diploması' - Son Dakika

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