Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı

6 saat önce

Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Fransa'da kamu kurumlarında şeffaflığın hala sağlanamadığını, halihazırda var olan uygulamaların bakanlık ve cumhurbaşkanlığı kabinesinde somut anlamda hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi'nden Fransa'ya 'yolsuzlukla mücadele' uyarısı, System.String[]

Avrupa Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Fransa'da kamu kurumlarında şeffaflığın hala sağlanamadığını, var olan düzenlemelerin özellikle bakanlık ve cumhurbaşkanlığı kabinesinde somut anlamda hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.


Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların yanı sıra polis ve jandarma da Avrupa Konseyi'nin hedef tahtasında bulunuyor. GRECO'nun yayımladığı raporda, görevdeyken yolsuzluk olaylarına karışan bakanların ve üst düzey yetkililerin bağımsız mahkemelerde yargılanması ve cumhurbaşkanının mal varlığının bildirilmesi talep ediliyor. Karar aşamasında çıkar çatışmalarından kaçınmak amacıyla lobi şirketleri ile ilişkilerin daha şeffaf olması gerektiği ifade ediliyor.

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Avrupa Konseyi, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:51 
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