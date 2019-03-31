Avrupa Konseyi'nden Gözlemciler İzmir'de Seçimleri İzledi
26 dakika önce
Türkiye'de seçmenler sandık başına giderken,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler İzmir'de seçimleri takip etti.
Türkiye
'de seçmenler sandık başına giderken, Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler İzmir
'de seçimleri takip etti.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel seçimleri izlemek için 20 ülkeden 22 üyeyi Türkiye'ye gönderdi.
İzmir'de de gözlemci heyet seçim sürecine ilişkin gözlemlerde bulundu. Konak
ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk
Lisesi'ne gelen heyet oy verme sırasında bilgi alarak notlar tuttu.
Türkiye'ye gelen gelen heyet, seçimlerin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayacak. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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