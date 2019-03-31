Avrupa Konseyi'nden Gözlemciler İzmir'de Seçimleri İzledi
40 dakika önce
- Avrupa Konseyi'nden gözlemciler İzmir'de seçimleri izlediİZMİR - Türkiye'de seçmenler sandık başına giderken,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler İzmir'de seçimleri takip etti.
- Avrupa Konseyi'nden gözlemciler İzmir'de seçimleri izledi
İZMİR - Türkiye'de seçmenler sandık başına giderken,Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden gelen gözlemciler İzmir'de seçimleri takip etti.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, yerel seçimleri izlemek için 20 ülkeden 22 üyeyi Türkiye'ye gönderdi.
İzmir'de de gözlemci heyet seçim sürecine ilişkin gözlemlerde bulundu. Konak ilçesi Alsancak semtindeki Atatürk Lisesi'ne gelen heyet oy verme sırasında bilgi alarak notlar tuttu.
Rapor hazırlayacaklar
Türkiye'ye gelen gelen heyet, seçimlerin uluslararası standartlara uygun olup olmadığı konusunda bir rapor hazırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: İHA
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