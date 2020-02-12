Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı - Son Dakika Dünya

Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı

6 saat önce

Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı

Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı, System.String[]

Avrupa Konseyi Kıbrıs'ı kara para aklamayla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi konusunda uyardı.


Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval, Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı.

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Avrupa Konseyi, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:30 
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