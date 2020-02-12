Son Dakika › Dünya › Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı - Son Dakika Dünya
Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kara parayla daha fazla mücadele uyarısı
6 saat önce
Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı
Avrupa Konseyi Kıbrıs'ı kara para aklamayla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi konusunda uyardı.
Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval, Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:30
Son Dakika Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Türkçe açıklama Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 1114'e yükseldi BM'den göçmen raporu: Son 10 haftadaki göçmen sayısı, 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesinde