Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı
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Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı

38 dakika önce

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’de bazı mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını memnunlukla karşıladığını belirtirken, Güneydoğu’da bölge barışına katkıda bulunacağı için barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı, System.String[]
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, Türkiye'de bazı milletvekilleri ve mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını memnunlukla karşıladığını belirtirken, Güneydoğu'da bölge barışına katkıda bulunacağı için barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Pasquier yaptığı yazılı açıklamada, Leyla Güven'in de aralarında olduğu üç milletvekili ve yüzlerce mahkumun açlık grevlerine son vermesinden memnunluk duyduğu ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:08 
Türkiye, Dünya
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