Avrupa Konseyi'nden Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısı
38 dakika önce
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye’de bazı mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını memnunlukla karşıladığını belirtirken, Güneydoğu’da bölge barışına katkıda bulunacağı için barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:08
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, Türkiye'de bazı milletvekilleri ve mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını memnunlukla karşıladığını belirtirken, Güneydoğu'da bölge barışına katkıda bulunacağı için barış sürecinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.
Pasquier yaptığı yazılı açıklamada, Leyla Güven'in de aralarında olduğu üç milletvekili ve yüzlerce mahkumun açlık grevlerine son vermesinden memnunluk duyduğu ifade etti.
BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu
Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustasından geri dönüşüm enstrümanları
Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti