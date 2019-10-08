Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın

Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın

20 dakika önce

GRETA olarak bilinen "İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Uzman Grubu" Türkiye ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Avrupa Konseyi Türk hükümetini, insan kaçakçılığına maruz kalan "mağdurların daha iyi koruma altına alınması" konusunda uyardı.

Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın, System.String[]

GRETA olarak bilinen "İnsan Ticaretine Karşı Avrupa Konseyi Uzman Grubu" Türkiye ile ilgili ilk raporunu açıkladı. Temel hak ve hürriyetleri denetlemekten sorumlu olan Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi Türk hükümetini, insan kaçakçılığına maruz kalan "mağdurların daha iyi koruma altına alınması" konusunda uyardı. 131 sayfalık raporda, mağdur olarak tespit edilen kadın, çocuk ve erkeklere "düzgün şartlarda yeterince kalacak yer sağlanmadığı, bu durumun topluma entegre olmalarını zorlaştırdığı" ifade edildi.


Türkiye'nin de 1949 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin çalışmasında, mağdurların çoğunun tespit çalışması yapıldıktan hemen sonra geldikleri ülkeye geri gönderildikleri, bu yüzden mahkeme sürecine katılamadıkları, istatistiklerin ise insan kaçakçılarının çoğunun serbest bırakıldığını gösterdiği bilgileri yer alıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı
İran Dışişleri: Türkiye'nin Suriye'de herhangi bir operasyonuna karşıyız Tuğçe Kazaz'dan Donald Trump'ın Türkiye tehdidine sert sözler: Küstah herif! Ekonomi tehdidinden önce Trump'tan 'müttefikimiz Türkiye' retweeti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:56:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi'nden Türkiye insan kaçakçılığı raporu: Mağdurların yüzde 80'i kadın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]