Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 'insan hakları' ziyareti: AİHM kararları, KHK ve OHAL konuları masada

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'de insan hakları alanındaki son gelişmelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere 9 Aralık'ta Türkiye geliyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olan Buric'in, temasları sırasında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni insan hakları eylem planı, AİHM kararlarının uygulanması, KHK mağdurlarının sorunları, OHAL Araştırma Komisyonu çalışmaları ve kayyum atamaları gibi konular öncelikle ele alınacak.