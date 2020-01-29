Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), üye ülkelere "gazeteci ve medyaya yönelik yapılan her türlü tehdidi hızlı ve etkin şekilde bertaraf et" çağrısında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda "Avrupa'da Medyanın Özgürlüğüne Yönelik Tehditler ve Gazetecilerin Güvenliği" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, gazetecilere ve medyaya yönelik tehditlerin önemli derecede arttığı, bu nedenle de halkların haber alma özgürlüğü ve demokrasinin tehlikeye girdiği belirtildi.

Avrupa Konseyi'nin verilerine göre 2015'ten 25 Kasım 2019'a kadar 39 ülkede 26 gazetecinin öldürüldüğü, 109 gazetecinin tutuklu olduğu ve 638 kez basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği aktarılan açıklamada, üye ülkelere, medyaya yönelik her türlü tehditleri hızlı ve etkin şekilde bertaraf etmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bunun için gerekli tüm reformların yapılması gerektiği belirtilerek, siyasetçilerin gazetecilere yönelik sözlü saldırıların arttığı bir dönemde bu sorunla da mücadele etmesi gerektiği kaydedildi.

Fransa'da yaralanan gazetecilere yer verilmedi

Azerbaycan, Macaristan, Malta, Rusya ve Türkiye'de medya özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliği konularında durumun "endişe verici" olduğu ifade edilen açıklamada, Fransa'da son 1 yıldan fazla süredir devam eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde polisin müdahalesi sonucu yaralanan gazetecilere yer verilmemesi dikkati çekti.

Bu arada, Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterilerinde ve Macron yönetimimin emeklilik reformu protesto eylemlerinde polisin müdahalesi sonucu onlarca gazeteci yaralandı.

AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözüne, 5 Aralık'ta emeklilik reformuna karşı Paris'te düzenlenen gösteriyi takip ederken polisin kullandığı plastik bomba isabet etti. AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin fırlattığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesiyle yaralandı.