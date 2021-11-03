Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılığa ilişkin kampanyasına Fransa engeli - Son Dakika

Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirdi.

Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy, LCI televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin söz konusu kampanyasının kendisini şoke ettiğini söyledi.

El Hairy, bu kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia ederek, "(Kampanyaya ait) Videoda başörtüsü takmak teşvik ediliyor. Bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı (Avrupa Konseyi'ne) onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi." dedi.

Avrupa Konseyi'ne tepkilerini de dile getirdiklerini ifade eden El Hairy, laikliği ve dini özgürlüğü savunduklarını ancak bu kampanyanın başörtüsünü savunduğunu öne sürdü.

Fransa'nın bu kampanyayı iptal edilmesini sağlamasının ardından Avrupa Konseyi kampanyaya yönelik Twitter hesabındaki paylaşımları sildi.

Ülkede çok sayıda siyasetçi de bu kampanyaya tepki gösterdi.

Le Figaro gazetesinin haberinde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "Hukuk, Eşitlik ve Vatandaşlık" programı kapsamında bu kampanyaya finansman sağladığı belirtildi.

Avrupa Konseyi, başörtülü kadınlara yönelik yapılan ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de kampanya başlatmıştı. Avrupa Konseyinin ayrımcılıkla mücadele biriminin Twitter hesabından kampanya kapsamında "Özgürlük başörtüsündedir", "Başörtüm tercihim", "Mutluluk getir ve başörtümü kabul et" ve "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" yazılı ve başörtülü kadınların yer aldığı görseller paylaşılmıştı.