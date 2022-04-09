Avrupa Konseyi'nin çocuk haklarına yönelik "Roma Stratejisi" belirlendi - Son Dakika

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nde çocuk haklarına yönelik 2022-2027 dönemini kapsayacak Roma Stratejisi'nin detayları belirlendi.

Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da dün ve bugün üye ülkeler ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan üst düzey toplantılarda, "Ufkun ötesinde: Çocuk hakları için yeni bir dönem" başlığıyla çocuklara yönelik 6 stratejik hedefi içeren Roma Stratejisi'nin lansmanı yapıldı.

Toplantılara Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay katıldı.

Milletvekili Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantılarda, Kovid-19 salgınının getirdiği izolasyon, sosyal çevreden uzaklaşma ve ailelerde yaşanan kayıpların çocuklar üzerinde fiziksel ve zihinsel travmalar oluşturmasının, iklim krizinin gelecek nesillere etkisinin, göç sorununun ve Rusya- Ukrayna savaşının ağırlıklı olarak konuşulduğunu belirterek, "Türkiye, en son Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldığımız verilere göre 557 yetim çocuğu 192 bakıcısıyla beraber Ukrayna'dan getirdi. Ukraynalı yetim çocuklar, kendi bakıcılarıyla birlikte Türkiye'de." dedi.

Günay, "Roma Stratejisi de 2022-2027 dönemi için bize bir yol haritası olacak. Burada amaç, Avrupa Konseyi ve üye ülkeleri yönlendirme, mümkün olduğunca iş birliği içinde çocuk haklarını korumak. Bu bağlamda neler yapılabilir bütün bunlar konuşuldu." diye konuştu.

Toplantılara geniş bir katılım olduğunu dile getiren Günay, "Burada Roma Stratejisi olarak 6 hedef belirlendi. Bunlardan ilki çocuklara karşı şiddetin sonlanması, ikinci hedef eşit fırsat ve sosyal kapsayıcılık, üçüncü hedef güvenli teknoloji kullanımı ve erişimi, dördüncü hedef her çocuğa söz hakkı tanınması, beşinci hedef çocuk dostu adalet sistemi, altıncı hedef de acil ve kriz durumlarında çocuk haklarının korunması." ifadelerini kullandı.

Emine Nur Günay, 6 stratejik hedef çerçevesinde 4 de tematik alan belirlendiğine dikkati çekerek, "Birincisi kriz durumlarında çocukları koruma mekanizmasının geliştirilmesine yönelik. İkinci tematik alan çocuk katılımının güçlendirilmesi, üçüncü tematik alan hızlı gelişen teknolojide çocuk haklarının korunması ve dördüncü tematik alan da çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde ulusal stratejiler konuluydu." dedi.

Bu toplantılarda Türkiye'deki iyi örneklerden de bahsettiklerini aktaran Günay, çocukların karar alma mekanizmalarına katılımı konusunda Türkiye'de 2000'den beri Çocuk Hakları İl Komiteleri'nin faaliyette olduğunu, 81 ilden toplamda 162 çocuğun bu forum vasıtasıyla önerilerini TBMM Başkanı'na sunduğunu anlattıklarını belirtti.

Günay, çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde ulusal stratejiler konulu dördüncü tematik alanda da 50 ilde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 53 çocuk izleme merkezi oluşturmuş olmasının ve ayrıca Türk Adli Sistemi'nde adli görüşme odaları olmasının Türkiye'nin diğer iyi örnekleri olduğunu kaydetti.

Emine Nur Günay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarına bayram hediye eden tek ülke olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde inşallah çocuklarımızı, haklarını daha da koruyacağımız ortamları oluşturarak daha nice 23 Nisanlar kutlayacağımıza eminim. ve Avrupa Konseyi'nde de Türkiye'nin olumlu yönde attığı adımları, gerçekleştirdiği başarıları paylaşmak tabii bizler için gurur verici. Ama daha yapacak çok iş var, bunu da biliyoruz."