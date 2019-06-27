Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi'nin yeni lideri Hırvat Marija Buric
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Avrupa Konseyi'nin yeni lideri Hırvat Marija Buric

47 dakika önce

Çarşamba akşamı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada oyların büyük çoğunluğunu alan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric önümüzdeki 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçildi.

Avrupa Konseyi'nin yeni lideri Hırvat Marija Buric, System.String[]
Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada oyların büyük çoğunluğunu alan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric oldu. Buric önümüzdeki 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapacak.

56 yaşındaki Hristiyan Demokrat Buric'in tek rakibi Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders idi. Yapılan oylamada Buric 268 geçerli oyun 159'unu aldı, seçim öncesi favori isim olarak gösterilen Didier Reynders ise 105 oyda kaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:08 
Didier Reynders, Hırvatistan, Avrupa Konseyi, Dünya
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