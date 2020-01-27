Son Dakika › Güncel › Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu - Son Dakika
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu
6 saat önce
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Başkanlığına Belçikalı siyasetçi Rik Daems seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:26 Kaynak: AA
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Başkanlığına Belçikalı siyasetçi Rik Daems seçildi.
Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda AKPM'nin yeni başkanı belirlendi.
Başka bir aday olmadığı için oylama yapılmazken, Belçikalı Daems AKPM Başkanı seçildi.
2007'den bu yana AKPM üyesi olan Daems, görevi İsviçreli Liliane Maury-Pasquier'den aldı.
1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye, Konseyin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Kesin koronavirüsü tanısı olan bir hastamız yok Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı