Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu - Son Dakika

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu

6 saat önce

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Başkanlığına Belçikalı siyasetçi Rik Daems seçildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni başkanı Belçikalı Rik Daems oldu, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Başkanlığına Belçikalı siyasetçi Rik Daems seçildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde başlayan AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda AKPM'nin yeni başkanı belirlendi.

Başka bir aday olmadığı için oylama yapılmazken, Belçikalı Daems AKPM Başkanı seçildi.

2007'den bu yana AKPM üyesi olan Daems, görevi İsviçreli Liliane Maury-Pasquier'den aldı.

1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. Türkiye, Konseyin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Strazburg, Fransa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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