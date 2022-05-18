Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Eş Raportörleri Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) eş raportörleri John Howell ve Boriss Cilevics, Türkiye'nin taahhüt ve yükümlülüklerinin izlenmesi, bilgi toplama ve araştırma kapsamında 18-20 Mayıs'ta İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edecek.

AKPM eş raportörleri Howell ve Cilevics, Türkiye'nin taahhüt ve yükümlülüklerinin izlenmesi amacıyla 18-20 Mayıs arasında Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek. Bilgi toplama ve araştırma amaçlı ziyaret kapsamında eş raportörler, Adalet Bakanlığı ve ceza infaz kurumu temsilcileri, AKPM ve TBMM heyeti üyeleri, hukukçular ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Eş raportörler, Osman Kavala davasıyla ilgili son gelişmeleri ve AİHM kararının uygulanmasını ele almak için temaslarda bulunacak.