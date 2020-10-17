Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay'dan Ermenistan'a kınama Açıklaması - Son Dakika

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay'dan Ermenistan'a kınama Açıklaması

17.10.2020 16:05
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay'dan Ermenistan'a kınama Açıklaması, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi (AKPM), AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi (AKPM), AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında tutulan Dağlık Karabağ'ı geri almaya başlayan Azerbaycan'ın hedefe doğru ilerlediğini belirterek, Azerbaycan'ın başarısıyla Ermenistan'ın masum sivilleri hedef almaya başladığını kaydetti.

"Bu bir insanlık suçudur, savaş suçudur." ifadelerini kullanan Günay, şunları bildirdi:

"Mutlaka hesabı sorulacak. Savaşın da bir ahlakı olmalı. Askeri güçler arasında, ordular arasında yapılır savaş. Sivillere saldırı çaresizliktir, korkalıktır, soykırımıdır. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'nın bir parçasıdır. Ermenistan sivillere saldırarak ve alanı genişleterek çaresizliğini ortaya koyuyor. Tovuz ve Gence saldırıları bunun ispatı. Ermenistan'ın doğalgaz ve petrol boru hatları, ulaştırma hatlarını hedef alıyor. Yalnızca Azerbaycan değil, tüm bölge ve AB tehdit altında. Tüm uluslararası kurum ve kuruluşları göreve çağırıyorum. 'İnsan hakları' deyince hemen seslerini yükselten sivil toplum kuruluşları, neredesiniz? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bölge istikrarı için olmazsa olmazdır."

Günay, herkesin ilkeleriyle tutarlı bir duruşu ortaya koyması gerektiğine değinerek, her platformda Azerbaycan'ın yanında olup, haklarını savunacaklarını vurguladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Emine Nur Günay, Azerbaycan, Ermenistan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Emine Nur Günay'dan Ermenistan'a kınama Açıklaması - Son Dakika


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