Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı - Son Dakika

Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı

25 dakika önce

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Polonya'da parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeyi takibe aldı.

Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı, System.String[]

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Polonya'da parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, bu ülkeyi takibe aldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda, yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasanın yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle Polonya'yı takibe alan karar tasarısı kabul edildi.

Karar, 37 "hayır" oyuna karşılık 140 "evet" oyuyla kabul edildi. Bir parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Siyasetçilerin bu düzenlemeyle yargıya müdahale ettiği belirtilen kararda, bu durumun demokratik devletin prensiplerine aykırı olduğu kaydedildi.

Kararda, Polonya hükümetini bu yasayı gözden geçirmeye Avrupa Konseyi'nin bu konudaki önerilerini dikkate almaya davet edildi.

AKPM, takibe aldığı ülkeye sıklıkla, incelemelerde bulunmak üzere iki raportör gönderiyor, söz konusu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapıyor ve Avrupa Konseyi'ne karşı sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda rapor hazırlıyor.

Polonya ve AB'yi karşı karşıya getiren yasa

Varşova ve Brüksel arasında gerginliğe yol açan yasaya ilişkin Polonya Yüksek Mahkemesi, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski de ülke basınına yaptığı açıklamada, "Tasarı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." demişti.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'ne (PİS) karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu. Ancak bütün tepkilere rağmen geri adım atmayan PİS, 20 Aralık'ta yasayı 233 evet oyuyla meclisten geçirmeyi başarmıştı.

Avrupa Konseyi, Polonya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Steven Nzonzi, Rennes ile sözleşme imzalayacak
Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 03:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Konseyi, Polonya'yı takibe aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]