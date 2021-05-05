Avrupa Konseyi, savunmasız göçmen ve sığınmacıların korunmasını artıracak - Son Dakika

Avrupa Konseyi, savunmasız göçmen ve sığınmacıların korunmasını artıracak

05.05.2021 14:17
Avrupa Konseyi, savunmasız göçmen ve sığınmacıların korunmasını artıracak, System.String[]

Avrupa Konseyi, üye ülkelerde göç ve sığınma şartlarındaki savunmasız kişilerin korunmasını güçlendirme kararı aldı.

Avrupa Konseyi, üye ülkelerde göç ve sığınma şartlarındaki savunmasız kişilerin korunmasını güçlendirme kararı aldı.

Konseyden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin "Avrupa Konseyi Göç ve Sığınma Şartlarındaki Savunmasız Kişilerin Korunması Eylem Planı"nı kabul ettiği belirtildi.

Eylem planı ile çocuklara odaklanan ve 2019'da tamamlanan bir önceki eylem planında belirlenen temel zorluk ve fırsatların üzerine gidileceği ve savunmasız kişilere yönelik korumanın güçlendirileceği kaydedilen açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi komiteleri, üye ülkelerin göç ve sığınma şartlarındaki savunmasız kişilere özel koruma sağlaması gerektiğini vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni eylem planında, durumları değerlendirildikten sonra göç ve sığınma şartlarındaki savunmasız kişi olarak belirlenenlerin, devletlerin özel koruma ve yardımından yararlanacağı aktarıldı.

Eylem planının, Avrupa Konseyi üye ülkelerine göç ve sığınma süreçleri boyunca savunmasız kişileri belirleme ve korunmalarını sağlama kapasitelerini artırmayı öngördüğü ifade edilen açıklamada, planın ayrıca çocuk sığınmacıların eğitime erişimlerine yönelik desteği teşvik ettiği vurgulandı.

Göçmen sığınmacılar, sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşıyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında göçmen ve sığınmacıların özellikle sağlık hizmetlerine erişim ve aşı konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığını, savunmasız kişilerin korunması için Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasındaki iş birliğini artıracaklarını kaydetti.

Eylem planının, 2025'e kadar uygulamada kalacağı belirtildi.

Avrupa Konseyi, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi, savunmasız göçmen ve sığınmacıların korunmasını artıracak - Son Dakika


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