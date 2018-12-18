Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi: Sorunlu Kredilerle İlgili Anlaşma Sağlandı

Avrupa Konseyi: Sorunlu Kredilerle İlgili Anlaşma Sağlandı

51 dakika önce

Avrupa Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu, bilanço tablolarında sorunlu krediler bulunan bankaların sermaye gereksinimleri konusunda geçici bir anlaşmaya vardı.

Avrupa Konseyi: Sorunlu Kredilerle İlgili Anlaşma Sağlandı, System.String[]
Avrupa Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu, bilanço tablolarında sorunlu krediler bulunan bankaların sermaye gereksinimleri konusunda geçici bir anlaşmaya vardı.

Komisyon tarafından, ilk olarak Mart ayında ortaya konan teklif, bankaların yeni sorunlu kredilerle başa çıkmalarını ve böylece gelecekte birikme riskini azaltmalarını sağlamaya yönelik bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Çerçeve dahilinde, yeni kredilerin sorunlu kredilere dönüşmesi halinde, erken müdahale etmek için yeterli özkaynakları ayırma gereklilikleri öngörüldü.

Avusturya Ekonomi ve Finans Bakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Hartwig Löger, Avrupa Birliği'nin, bankaların bilanço tablolarının sürdürülebilir olması ve sorunlu kredilerin azaltılması yönünde önemli adımlar attığını söyledi ve " Bunun yanında, gelecekte sorunlu kredilerin birikmesini önleme adına kapsamlı bir çerçeve şimdiye kadar oluşturulmamıştı. Avrupa parlamentosu ile bir araya gelerek bu eksiği kapatıyoruz" dedi.

Önerilen yeni kurallar çerçevesinde, bankaların sorunlu kredileri telafi edebilmeleri adına kenara koymaları gereken "tedbirli geri ödeme" açıklandı. İmzalanan çerçeveye göre, bir bankanın uygulanabilir asgari seviyeyi karşılamaması halinde, bankaların kendi fonlarından kesintiler uygulanacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:02 Kaynak: DHA

Avrupa, Ekonomi
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