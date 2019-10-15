Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı

Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı

32 dakika önce

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.

Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı, System.String[]

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:12 
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