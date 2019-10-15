Avrupa Konseyi: Suriye'deki insani durumdan endişeliyiz, bölgedeki siviller korunmalı
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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından bölgede insani durumun kötüleşmesinden endişe ettiğini bildirdi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:12
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