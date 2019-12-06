Avrupa Konseyi: Türkiye, AİHM'in Alevilerle ilgili verdiği kararlara uymuyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM,) Türkiye'deki Alevilerle ilgili aldığı iki kararın uygulanması konusunda Ankara'nın üstüne düşen sorumluluğu hala yerine getirmediği uyarısında bulundu.



Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan delegeler komitesi, Alevilerle ilgili AİHM tarafından farklı tarihlerde verilen iki ihlal kararıyla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı konusunda bir karar açıkladı.