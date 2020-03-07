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Avrupa Konseyi Türkiye'deki tutuklu, hükümlü ve yargılanan gazetecilerle ilgili bilgi talep etti
6 saat önce
Avrupa Konseyi Türkiye'ye ceza kanununun 301. Maddesi vakit kaybetmeden gözden geçirilmeli dedi; tutuklu, hükümlü ve yargılanan gazetecilerle ilgili detaylı bilgi talep etti
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'de ifade özgürlüğü ile ilgili kararlarının uygulanmasını incelediği toplantısının ardından kararını yayınladı.
Türk resmi makamlarının İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında daha fazla önlem almaya hazırlanmasını olumlu karşılayan Komite, diğer yasal mevzuat değişikliklerinin de değerlendirilmesini istedi. AİHM'nin açık içtihadı ve Komite'nin önceki kararları göz önünde bulundurularak, Ceza Kanunu'nun 301. Maddesini vakit kaybetmeden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:14
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