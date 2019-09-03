Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi: Türkiye yargı bağımsızlığında sorunlu 4 ülkeden biri
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Avrupa Konseyi: Türkiye yargı bağımsızlığında sorunlu 4 ülkeden biri

1 saat önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye’yi de gösterdi.

Avrupa Konseyi: Türkiye yargı bağımsızlığında sorunlu 4 ülkeden biri, System.String[]

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye'yi de gösterdi.


Mijatovic, üye ülkelerde yargı bağımsızlığıyla ilgili yorumlarının yer aldığı yazılı açıklamasında yargı bağımsızlığının hukuk devletinin temeli, demokrasinin işleyişinin ve insan haklarına saygının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

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Avrupa Konseyi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:23 
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