Avrupa Konseyi: Türkiye yargı bağımsızlığında sorunlu 4 ülkeden biri

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye'yi de gösterdi.



Mijatovic, üye ülkelerde yargı bağımsızlığıyla ilgili yorumlarının yer aldığı yazılı açıklamasında yargı bağımsızlığının hukuk devletinin temeli, demokrasinin işleyişinin ve insan haklarına saygının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.