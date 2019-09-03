Avrupa Konseyi: Türkiye yargı bağımsızlığında sorunlu 4 ülkeden biri
1 saat önce
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye’yi de gösterdi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, üye ülkeler içinde yargı ve hakim bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler içinde Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye'yi de gösterdi.
Mijatovic, üye ülkelerde yargı bağımsızlığıyla ilgili yorumlarının yer aldığı yazılı açıklamasında yargı bağımsızlığının hukuk devletinin temeli, demokrasinin işleyişinin ve insan haklarına saygının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:23
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