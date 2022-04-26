Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya yardım sağlamak için bir eylem planı hayata geçirecek - Son Dakika

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya yardım sağlamak için yakın zamanda bir eylem planı hayata geçireceklerini açıkladı.

Buric, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İlkbahar Genel Kurulu'nda parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'yı desteklemek amacıyla ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Buric, Ukrayna'ya yardım etmek için yakın zamanda bir eylem planı hayata geçireceklerini, bu konuyu Ukraynalı yetkililerle görüştüğünü söyledi.

Buric, plana ilişkin şimdilik bilgi vermeyeceğini dile getirdi.

Resmi davet aldığında kısa ve uzun vadede ihtiyaçları görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştireceğini belirten Buric, Avrupa Konseyinin, insan hakları ihlallerini soruşturmak ve Ukrayna'daki savcılarla iş birliği yapmak üzere bir uzman grubu oluşturduğunu ifade etti.

Buric, Avrupa Konseyinin mülteci krizinin üstesinden gelebilmesi için Ukrayna'ya 5 milyon avro değerinde yardımda bulunduğunu söyledi.

Ukraynalı mültecileri ağırlayan ülkelere yardım sağlayacaklarını vurgulayan Buric, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna sınırlarını aşmaması gerektiğini kaydetti.