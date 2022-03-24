Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden Gaye Doğanoğlu'na madalya - Son Dakika
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Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden Gaye Doğanoğlu'na madalya

24.03.2022 19:05
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden Gaye Doğanoğlu'na madalya

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyesi ve eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, onursal üyelik madalyası aldı.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Üyesi ve eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, onursal üyelik madalyası aldı.

Genel merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 25 yıl boyunca yaptığı çalışmaları ve katkıları nedeniyle Doğanoğlu'na onursal üyelik madalyası verdi.

Doğanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "25 yıl boyunca ülkemi gururla temsil ettim. Bunun gururunu her toplantıda dile getirdim." dedi.

Özellikle 1994'ten bu yana seçilmiş kadın belediye meclis üyesi olarak böyle bir görevi Avrupa Konseyinde gerçekleştirdiği için ve kendisinden sonra bu göreve gelecek kadınlar ile gençlere örnek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Doğanoğlu, 25 yıl boyunca fedakarca yaptığı çalışmaların Avrupa Konseyi tarafından onursal üyelik madalyası ile değerlendirildiğini belirtti.

"Bunu ülkem adına aldım. Bu çalışmalarımda 25 yıllık dönem içinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına, (Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye) Daimi Temsilciliğine, Büyükelçilerimize, milli heyet üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ettim. Bu bir ekip çalışmasıydı. Ben burada ülkemi temsil ettim." diyen Doğanoğlu, Avrupa Konseyinde çoğulcu demokrasi, insan hakları ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında çalışmalar yaptığını söyledi.

25 yıl boyunca Avrupa Konseyinde aktif şekilde çalıştığını ve 16 yıl kongrenin başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini kaydeden Doğanoğlu, Türk kadının başaramayacağı bir şeyin bulunmadığını vurguladı.

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Gaye Doğanoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden Gaye Doğanoğlu'na madalya - Son Dakika


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