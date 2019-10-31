Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'
Son Dakika Dünya Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'

Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'

6 saat önce

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiğini uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.

Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında', System.String[]

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiği uyarısında bulunarak gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.


Yapılan yazılı açıklamada, "Binlerce kişinin yaşadığı kamplardaki insanların, çaresiz koşullarının iyileştirilmesi için derhal gerekli tedbirler alınmalı. "denildi.

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Avrupa Konseyi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:22 
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