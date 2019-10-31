Avrupa Konseyi: Yunan adalarındaki mülteci kamplarının koşulları 'patlama noktasında'
6 saat önce
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiğini uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunja Mijatovic, Yunan adalarındaki göçmenlerin yaşam koşullarının son 12 ay içinde daha da kötüleştiği uyarısında bulunarak gerekli önlemlerin derhal alınmasını istedi.
Yapılan yazılı açıklamada, "Binlerce kişinin yaşadığı kamplardaki insanların, çaresiz koşullarının iyileştirilmesi için derhal gerekli tedbirler alınmalı. "denildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:22
Körfez ülkelerinde binlerce kadın, internet üzerinden yasadışı bir şekilde ev hizmetçisi olarak satılıyor! Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı