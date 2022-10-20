Avrupa Konseyinden Belçika'ya insan ticareti eleştirisi - Son Dakika
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Avrupa Konseyinden Belçika'ya insan ticareti eleştirisi

20.10.2022 15:32
Avrupa Konseyinden Belçika'ya insan ticareti eleştirisi

Avrupa Konseyinin İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu, Belçika'yı insan ticaretiyle ilgili mevzuat konusunda eleştirerek, mağdurların adli yardıma ulaşımını iyileştirmeye ve tazminata etkin erişimlerini garanti etmeye çağırdı.

Avrupa Konseyinin İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu, Belçika'yı insan ticaretiyle ilgili mevzuat konusunda eleştirerek, mağdurların adli yardıma ulaşımını iyileştirmeye ve tazminata etkin erişimlerini garanti etmeye çağırdı.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubunun (GRETA) raporunda, Belçika'nın insan ticareti mağdurları için öncelikli olarak bir varış ülkesi ancak aynı zamanda kaynak ve geçiş ülkesi olduğu belirtildi.

Raporda, 2017 ile 2020 yılları arasında 475 mağdurun uzman desteğine başvurduğu ifade edilirken, en yaygın sömürünün ekonomik, onu takip eden türün ise cinsel olduğu aktarıldı.

Az sayıda mağdurun zararı karşılandı

Mağdurların haklarıyla ilgili daha iyi bilgilendirilmeleri ve adli yardım almak için kriterlerin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanan raporda, az sayıda mağdurun zararının karşılandığı işaret edildi.

Raporda, Kasıtlı Şiddet Mağdurları için Mali Yardım Fonu'na erişim kriterlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "GRETA, Belçika makamlarını, görevlerini etkin ve proaktif şekilde yerine getirebilmeleri için insan ticaretiyle mücadele polisine ve iş müfettişlerine yeterli insan ve bütçe kaynağı tahsis etmeye çağırıyor." ifadesi yer aldı.

Belçika makamlarına yardım önlemlerinin mağdurların cezai soruşturma ve kovuşturmalarda iş birliği yapmayı kabul etmesine bağlı olmaması çağrısının da yapıldığı raporda, çocukların durumuyla da ilgili şunlar kaydedildi:

"GRETA insan ticareti mağduru olarak tanımlanan düşük sayıdaki çocukla ilgili endişelerini dile getirerek, ön saflardaki profesyoneller için daha iyi eğitim ve refakatsiz küçükler için daha fazla yardım çağrısında bulundu."

Kaynak: AA
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Avrupa Konseyi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Konseyinden Belçika'ya insan ticareti eleştirisi - Son Dakika

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