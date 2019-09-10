Son Dakika Haberleri: Avrupa Konseyinden Finlandiya'da ırkçılığın artmasına tepki
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Avrupa Konseyinden Finlandiya'da ırkçılığın artmasına tepki

58 dakika önce

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Finlandiya'da kamuoyunda ve internette Müslümanları, Afrikalıları, Yahudileri ve iltica talebinde bulunanları hedef alan ırkçı açıklama ve yorumların artmasına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyinden Finlandiya'da ırkçılığın artmasına tepki, System.String[]

Avrupa Konseyine bağlı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Finlandiya'da kamuoyunda ve internette Müslümanları, Afrikalıları, Yahudileri ve iltica talebinde bulunanları hedef alan ırkçı açıklama ve yorumların artmasına tepki gösterdi.

ECRI'nin yayımladığı raporda, Finlandiya'nın ırkçı sözlerle mücadele etmesi ve göçmenlerin entegrasyonu konusunda daha iyi çalışmalar yapması gerektiği belirtildi.

Raporda, Finlandiya'da kamuoyunda ve internette Müslümanları, Afrikalıları, Yahudileri ve iltica talebinde bulunan kişileri hedef alan ırkçı sözlerin artmasına tepki gösterildi.

Özellikle Neo-Nazi örgütlerin nefret içerikli sözlere başvurduğun altı çizildi.

Raporda, bu tür suçlar işleyenlerin şikayet edilmesi gerektiği kaydedildi.

Finlandiya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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