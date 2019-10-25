TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Avrupa Konseyinin çifte standartlı uygulamaları var. Bazı Avrupa ülkelerinin uygulamalarına olumlu yaklaşılırken, ses çıkarılmazken veya kınanmazken benzer bir uygulama Türkiye'de yapıldığı zaman Türkiye'ye karşı eleştiri yöneltiliyor." dedi.

Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Şentop, TRT Haber canlı yayın programına katıldı.

Şentop, Parlamento Başkanları Toplantısı'nın 1975'ten bu yana iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, konferansta "Ortak Evimiz Avrupa" temalı oturumda dün yaptığı konuşmada, Avrupa'nın değerlerinin ve kurumlarının etkili ve başarılı olması için samimiyetle, anlamayı esas alan ve gerçekten uzaklaşmadan politika üretilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmada verdiği diğer mesaja ilişkin Şentop, "Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerle ilgili durumunu sağdan soldan elde edilen bilgilerle değil, Türkiye ile görüşerek, müzakere ederek, gerçeği olduğu gibi görerek ve anlayarak hareket edilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"Avrupa Konseyinin çifte standartlı uygulamaları var. Bazı Avrupa ülkelerinin uygulamalarına olumlu yaklaşılırken, ses çıkarılmazken veya kınanmazken benzer bir uygulama Türkiye'de yapıldığı zaman Türkiye'ye karşı eleştiri yöneltiliyor." diyen Şentop, dünkü konuşmasında ve Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile yaptığı görüşmede bunu dile getirdiğini aktardı.

Bu görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri de değerlendirdiklerini belirten Şentop, 1915 olaylarını ve bu konuda Fransa'da alınan kararları ele aldıklarını dile getirdi.

Şentop, bu konu hakkında detaylı bilgi verdiğini aktararak, "(Bu görüşmelerin) Ne kadar etkisi olacağını bilemiyoruz. Onlardan edindiğim intiba şudur; yapılan işin iç siyaset dengeleriyle alakası var." dedi.

"Herkesin, Türkiye ile anlaşma yoluna girdiğini görüyoruz"

Görüşmelerde, Barış Pınarı Harekatı'nı da ele aldıklarına değinen Şentop, şunları söyledi:

"Daha önce yapılan açıklamalardan çok ciddi bir reaksiyon içinde olduklarını tahmin ediyordum. Fakat görüşmelerimizde böyle bir durumun olmadığını anladık. Bu muhtemelen 'gücünüzün gölgesi masaya düşmeden anlaşma olmaz' sözü bunu gösteriyor. Harekatı başlatarak Türkiye'nin kararlığını gösterdikten sonra herkesin belli bir noktada, Türkiye ile anlaşma ve anlama yoluna girdiğini görüyoruz. Dünkü görüşmelerde de böyle bir tablo gördük."

Şentop, Pasquier ve Sobotka ile görüştü

Öte yandan Şentop, Fransa'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ile görüştü.

Şentop, Pasquier'e, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatı nedeniyle yaptığı açıklamaya tepkisini dile getirerek, Avrupalı müttefiklerinin çifte standartlı tavırlarına son vermeleri gerektiğini vurguladı.

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile de bir araya gelen Şentop, görüşmede, "Terör konusunda Avrupa ülkelerine başka, Türkiye'ye başka standart uygulanmaktan vazgeçildiği takdirde sorun çözülecektir." ifadesini kullandı.