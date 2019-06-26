Avrupa Konseyinin yeni Genel Sekreteri belli oldu
1 saat önce
Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg merkezli Avrupa Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:38 Kaynak: AA
'nin de üyesi olduğu Strazburg
merkezli Avrupa
Konseyinin Genel Sekreterliğine Hırvatistan
Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric seçildi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, ilk turda, kullanılan oyların 159'unu alan Buric, 105 oyun çıktığı Belçika
Dışişleri Bakanı Didier Reynders
'i geride bırakarak Genel Sekreterlik görevine seçildi.
Buric, Thorbjorn Jagland
'dan devralacağı sekreterlik görevine 18 Eylül
'de başlayacak.
Norveçli Jagland, 2009'dan bu yana Konseyin Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.
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