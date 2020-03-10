Avrupa koronavirüs tedbirlerini katılaştırıyor! İtalya'da karantinadakiler elektrikli kelepçeyle takip edilecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamına sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı arttıkça ülkelerin aldıkları tedbirler de katılaşıyor.

İTALYA

631 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ülkeye giriş çıkışlar sınırlandırılmıştı. Son alınan kararla birlikte karantinadakiler elektronik kelepçeyle kontrol edilecek.

Ülke genelinde, yarından itibaren 22 Mart'a kadar tüm okullarda eğitime ara verilirken, devlet tiyatrolarının da 31 Mart'a kadar kapalı olacağı duyuruldu.

Bu arada, evde karantina altına alınan kişilere de elektronik bileklik takılarak dışarıya çıkıp çıkmadıkları kontrol edilecek.

AVUSTURYA

Avusturya Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 182'ye çıktığını duyurdu. Bu arada, daha önce alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda oynanacak LASK-Manchester United maçının da seyircisiz oynanması kararlaştırılmıştı.

ROMANYA

Virüs tespit edilen kişi sayısının 25'e yükseldiği Romanya'da da İtalya ile karşılıklı uçak ve otobüs seferleri durduruldu, bin kişi ve üzeri katılımlı organizasyonlar iptal edildi.

HOLLANDA

Hollanda'da ise Sağlık Bakanlığı vaka sayısın 61 kişi artarak 382'ye çıktığını bildirdi. Virüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği Hollanda'da, Dışişleri Bakanlığı da İtalya'nın kuzeyine seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Hollanda'da virüsün başladığı ve en yaygın olduğu Brabant bölgesinde de hafta sonu tüm futbol maçları ve etkinlikler yasaklandı.

FRANSA

Fransa'da 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 606'ya yükseldi. Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ile cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürünün de tedbir amacıyla kendilerini karantinaya aldıkları ve her ikisinin de test sonucu beklediği bildirildi.

İSPANYA

Bugüne kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da da vaka sayısı bin 700'ü buldu. Hükümet, 25 Mart'a kadar İtalya ile tüm uçuşları durdurdu. Meclis çalışmalarına da 1 hafta ara verildi. Sağlık Bakanı Salvador İlla, futbol ve basketbol 1. ve 2. lig maçları ile tüm uluslararası müsabakaların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Bu arada, İspanya'daki futbol maçlarına gazetecilerin de alınmayacağı duyuruldu.

Madrid ve Rioja bölgesi ile Bask bölgesindeki iki kentte, tüm okullar ve üniversitelerde eğitime iki hafta ara verildi, çok sayıda organizasyon ertelendi.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk-İtalya arasındaki hava ve deniz seferleri durduruldu. Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının 10'a yükseldiğini duyururken, Arnavutluk Futbol Federasyonu da tüm müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Öte yandan, bugünden itibaren Arnavutluk-İtalya arasındaki tüm hava ve deniz seferlerinin de durdurulduğu açıklandı.

MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe de ülkedeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitime 2 hafta ara verildiğini bildirdi.

Bin kişi üzeri katılımlı organizasyonların da 2 hafta boyunca yasaklandığını söyleyen Filipçe, ülke genelinde 30 gün boyunca tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını duyurdu. Bu kapsamda, Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki UEFA Uluslar Ligi play-off maçı da seyircisiz oynanacak.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan ve ülkedeki ilk Kovid-19 vakalarının görüldüğü Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) de tüm okullarda eğitime 21 gün ara verildi.

RS Başbakanı Radovan Miskovic, 30 Mart'a kadar halka açık tüm organizasyonların yasaklandığını belirterek, İtalya, Güney Kore ve Çin'den gelenlerin ülkeye girişlerinde sıkı tedbirler uygulanması noktasında Bosna Hersek Sınır Polisi'ne çağrıda bulundu.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu da 2 hafta boyunca tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanacağını açıkladı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'daki vaka sayısı 89'a yükselirken, hükümet virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ülkede tüm okulların ve yüksek eğitim kurumlarının 14 gün kapalı kalmasını kararlaştırdı. Ayrıca, huzurevlerine ziyaretler de yasaklandı.

Ülkede virüs bulaşanlar arasında Olympiakos Futbol Takımı'nın sahibi, armatör Vaggelis Marinakis'in de bulunduğu bildirildi.

İNGİLTERE

İngiltere Halk Sağlık Kurumu, ülkedeki vaka sayısının 54 artarak 373'e, ölü sayısının ise 6'ya çıktığını bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, gerekli olmadıkça İtalya'ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunurken, İngiliz hava yolu şirketleri de İtalya'ya uçuşlarını durdurdu.

POLONYA

Polonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 20'ye çıkarken, Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika'da da virüse rastlandı.

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