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Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika

Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde

04.06.2021 22:38
Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde, System.String[]

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk boksör çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk boksör çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Paris'te düzenlenen Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk boksör çeyrek final bileti aldı. Gündüz seansında 75 kiloda ringe çıkan Şennur Demir, İtalyan rakibi Assunta Canfora'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.  81 kiloda ringe çıkan Bayram Malkan ise Belaruslu rakibi Mikhail Dauhaliavets ile karşı karşıya geldi. Dauhaliavets'i mağlup eden Bayram Malkan, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

AKŞAM SEANSINDA DA 2 ÇEYREK FİNALTürk boksörler akşam seansında da 2 çeyrek final bileti aldı. 57 kiloda ringe çıkan Aycan Güldağı, Azeri rakibi Mahsati Hamzayeva'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 60 kiloda Rus rakibi Ekaterina Dynnik'i mağlup eden Esra Yıldız da adını çeyrek finale yazdıran diğer bir Türk sporcu oldu.75 kiloda Belaruslu rakibi Vitali Bandarenka'ya mağlup olan Serhat Güler ise turnuvaya veda etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, yarın yapılacak mücadelelerle devam edecek.


Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde
Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde

Olimpiyat, Fransa, Tokyo, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Kota Müsabakalarının ilk gününde 4 Türk sporcu çeyrek finalde - Son Dakika Spor


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