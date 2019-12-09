Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, İstanbul'a döndü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele eden ve 1 altın, 2 gümüş madalya kazanan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Lizbon'dan hareket eden uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) ana sponsorlarından Turkcell'in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, son 5 yılda aldıkları başarılara değinerek, "Türkiye, atletizmde Avrupa'nın zirvesinde yer alan bir takım olduğunu son 5 yıldaki başarılarla gösteriyor. Avrupa Kros Şampiyonası'nın 26'ncısı yapıldı. Bundan önce 45 madalya almıştık. Bu madalyaların 28'ini son 5 yılda elde ettik. Son 5 yılda bize destek veren ana sponsorumuz Turkcell'e, Spor Toto Teşkilatına, Gençlik ve Spor Bakanımız ile bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil edebilmemiz için en iyi imkanlar sunuluyor. Biz de bu imkanlarla ekibimizin tamamını Kenya'da kamp yaptırarak, dünyanın en iyi yerlerinde, en iyi sporcularıyla yetiştirerek buraya getirdik." diye konuştu.

Kafilede bulunan genç sporculara vurgu yapan Çintimar, "Çocuklarımız Avrupa Şampiyonası'nda ciddi mücadeleyle ciddi başarılar elde etti. Genç erkeklerde Ayetullah'ın dünyanın en iyi mesafecisi Jakob Ingebrigtsen'in arkasında ikinci olması bizi son derece mutlu etti. Yasemin Can'ın dört kez üst üste Avrupa şampiyonu olan ilk kadın atlet unvanını elde etmesi bizi mutlu ediyor. Genç kızlarımız ve genç erkeklerdeki sporcularımızın en büyüğü 4 yıl daha gençlerde koşacak. 14-15 yaşındaki çocuklarımızla bu mücadelenin içindeyiz. Bize destek verenlere ve çocuklarıma, antrenörlerine ve kulüplerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yiş: "Bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz"

Ömer Barbaros Yiş, Türk sporunda yeni madalyaları gördükçe doğru yolda olduklarını anladıklarını söyledi.

Türk sporuna önemli bir destek verdiklerini aktaran Yiş, "Turkcell olarak birçok branşta olduğu gibi Atletizm Federasyonunun da TURKSPORU markamızla destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Markaların, sadece başarılı olunduğunda değil, başarı yolunda uzun süreli ve sürdürülebilir destekle sporcuların yanında olması çok önemli. Altyapı desteğiyle de sportif tarama projemizde yaptığımız gibi yeni şampiyonlar kazandırma konusunda da sürdüreceğiz. Yeni madalyalar gördüğümüzde ne kadar doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sporcuların görüşleri

Dördüncü kez üst üste Avrupa şampiyonu olarak bu başarıyı elde eden ilk kadın atlet olan Yasemin Can, gelecek sene bu başarıyı geliştirmek istediğini kaydetti.

"Çok mutluyum. Ülkem adına onur ve gurur duyuyorum." diyen Yasemin Can, "Hem şampiyonluğumu koruduğum hem de tarihte bunu 4 kez üst üste yapan kadın sporcu olduğum için çok mutluyum. Gelecek sene bunu geliştirmek istiyorum. Gelecek seneki en önemli hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları. Formumu çok daha yukarı çıkarıp olimpiyatlarda başarılı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük erkeklerde gümüş madalya kazanan Aras Kaya, "Çok mutluyum ama 2016'da şampiyon olduğum bir yarışta tekrar şampiyon olmak istiyorum. Önümüzdeki sene bu şampiyonluğu yeniden ülkemize getireceğim." dedi.

20 yaş altı erkekler yarışında gümüş madalya kazanan Ayetullah Aslanhan ise çok çalışarak madalyayı kazandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Bir ay Kenya'da kamp yaptık. İyi çalıştım ve iyi yerlere geldim. Yarışta kendime inandım ve madalya alacağımı düşündüm. Bunu da başardım. Gümüş madalya aldım ve kürsüde asker selamı verdim. Çok mutluyum. Desteklerini esirgemeyen başkanımız Fatih Çintimar'a, koordinatörümüz Halil Akkaş'a, kulübüm Fenerbahçe'ye ve sponsorumuz Turkcell'e çok teşekkür ediyorum."

Kafileki en genç sporcu olan 15 yaşındaki Sıla Ergün ise "Benim için ilk tecrübelerimden biriydi. İnşallah ileride daha büyük başarılar elde edeceğim. Gelecekte ağabey ve ablalarım gibi büyük şampiyonlardan olmak istiyorum. İnşallah ben de ileride onlar gibi madalyalar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Atletizm Milli Takımı, kendilerinden kısa süre sonra İstanbul'a gelen Yüzme Milli Takımı'nı bekleyerek, milli sporcularla bir araya geldi.