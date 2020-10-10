Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı - Son Dakika

Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı

10.10.2020 14:15

Almanya-Türkiye maçını takip eden scoutlar ve kulüp yetkilileri, 31 yaşındaki Efecan Karaca'ya hayran kaldı. Alanyaspor kulübünün kapısı çalmaya başladı.

Alanyaspor'un orta alandaki yıldızı Efecan Karaca müthiş bir başarı hikayesine imza atıyor. Gösterdiği çıkış sonrası 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçiren tecrübeli yıldız, 31 yaşında çıktığı Almanya maçında Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü attı.

MENAJERLER BİLGİ ALDI

Karşılaşmayı tribünden izleyen scoutlar ve Avrupalı yetkililerinin Efecan Karaca'ya hayran kaldığı öğrenildi. Hatta bazı menajerlerin Alanyaspor kulübüyle temasa geçtiği ve yıldız futbolcu hakkında bilgi aldığı da belirtiliyor.

Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Efecan Karaca ardından birçok takımın formasını giydi. Son 2 sezonda Alanyaspor'da dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, azmiyle genç isimlere de örnek oluyor.

(Takvim)

Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı

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Son Dakika Spor Avrupa kulüpleri, Efecan Karaca için Alanya'nın kapısını çalmaya başladı - Son Dakika Spor

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