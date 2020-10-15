Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek - Son Dakika

Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek

15.10.2020 10:47
Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek, System.String[]

Hatayspor, 'Hatay İçin El Ele' adlı fidan bağışlama kampanyasına Avrupa kulüplerinden de destek geldiğini duyurdu.

Hatay spor, 'Hatay İçin El Ele' adlı fidan bağışlama kampanyasına Avrupa kulüplerinden de destek geldiğini duyurdu.

Hatay'ın Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çıkan orman yangınları sonrası Türkiye'nin 4 büyük kulübünün yanı sıra çok sayıda futbol kulübünün ve spor federasyonlarının destek verdiği 'Hatay İçin El Ele' fidan bağışı kampanyasına Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile İngiltere takımlarından Sheffield United da destek verdi.

Hatayspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a ve İngiltere takımlarından Sheffield United'a Hatayımıza bağışlamış olduğu fidanlar için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Hatay'daki yangın sonrası spordan sanata bir çok alanda 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek verildi. - HATAY

Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek

Hatayspor, Hollanda, Avrupa, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu MHK, maçtan sonra restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus hakkında soruşturma açtı Kedicikler, Adnan Oktar grubunu deşifre eden Özkan Mamati'nin peşini bırakmıyor: Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri iftirasını attılar 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu G.Saray'dan ayrıldıktan sonra küllerinden doğan Nzonzi, milli takımın değişilmez ismi oldu         
11:14
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak Kazakistan ile Türkiye uzay alanında iş birliği yapacak         
06:19
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:21:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa kulüplerinden 'Hatay İçin El Ele' kampanyasına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei