Son Dakika Haberleri: Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
Son Dakika Spor Haber

Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi

54 dakika önce

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından organize edilen ve yeni ismi Avrupa Kupası 2020 olan organizasyonda kuralar çekildi.

Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi, System.String[]
Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından organize edilen ve yeni ismi Avrupa Kupası 2020 olan organizasyonda kuralar çekildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, kupada Türkiye'yi erkeklerde Sarkuysan Spor Kulübü, kadınlarda ise TİGEM Spor ve Kocasinan Belediyespor temsil edecek.
Erkeklerde grup maçları Hırvatistan'da gerçekleştirilecek. Sarkuysan Spor Kulübü, B grubunda ev sahibi ülkeden STK Libertas Marinkolor, Ukrayna'dan LE MSC Tennis Academy, Portekiz'den GDD Toledos ve Belçika'dan TTC Sokah Hoboken takımıyla karşılaşacak.
Belçika'da düzenlenecek kadınlar grup maçlarında mücadele edecek TİGEM Spor ise C grubunda ev sahibi ülkeden CTT Tiege ve TT Jamoigne'nin yanı sıra Lüksemburg'dan DT Roodt Syre ekipleriyle karşı karşıya gelecek.
Gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar üçüncü tura yükselecek.
Kadınlardaki diğer Türk takımı Kocasinan Belediyespor ise seri başı olduğu için kupaya üçüncü turdan dahil olacak.
Yeni adı Avrupa Kupası 2020 olan organizasyon geçen sene ETTU Kupası olarak düzenlenmişti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Sarkuysan, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Liginde rakibi belli oldu Genk ve Anderlecht, Michael Frey'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe'de 4 ismin bileti kesiliyor! Yanal'ın zor kararı Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:56:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Kupası 2020 kuraları çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]