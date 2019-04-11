Son Dakika Haberleri: Avrupa Kupası Birincisi Gizem Kocaoğlu

Avrupa Kupası Birincisi Gizem Kocaoğlu

1 saat önce

Antalya'da yapılan organizasyona 37 ülkeden 362 kulüp katıldı.

Avrupa Kupası Birincisi Gizem Kocaoğlu, System.String[]
Antalya'da yapılan organizasyona 37 ülkeden 362 kulüp katıldı. Türkiye'yi gururla temsil ettiğini söyleyen Gizem Kocaoğlu hedefinin Dünya şampiyonu olmak istediğini açıkladı.

Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ise şampiyon sporcuyu kutlayarak "Tüm gençlerimiz istedikleri spor dallarını rahatça yapacakları tesisleri gerçekleştirdik. ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gençlerimize tesislerimizi açtık. Kick Boks'ta gururumuz olan Gizem Kocaoğlu başarısı ile gençlere örnek oldu" dedi
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:22 
Türkiye, Antalya, Güncel
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