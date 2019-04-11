Avrupa Kupası Birincisi Gizem Kocaoğlu
1 saat önce
Antalya'da yapılan organizasyona 37 ülkeden 362 kulüp katıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:22
'da yapılan organizasyona 37 ülkeden 362 kulüp katıldı. Türkiye
'yi gururla temsil ettiğini söyleyen Gizem Kocaoğlu hedefinin Dünya şampiyonu olmak istediğini açıkladı.
Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan
ise şampiyon sporcuyu kutlayarak "Tüm gençlerimiz istedikleri spor dallarını rahatça yapacakları tesisleri gerçekleştirdik. ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için gençlerimize tesislerimizi açtık. Kick Boks'ta gururumuz olan Gizem Kocaoğlu başarısı ile gençlere örnek oldu" dedi
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