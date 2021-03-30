Avrupa Kürek Şampiyonası İtalya'da yapılacak

M 2- (Erkekler iki tek): Selahattin Gürsoy ve Aydın İnanç Şahin.

LM 4x (Hafif kilo erkekler dört çifte): Mert Kaan Kartal , Denizhan Aydın , Bayram Sönmez ve Şefik Çakmak.

LW 2x (Hafif kilo kadınlar iki çifte): Mervenur Uslu ve Elis Özbay.

LM 2x (Hafif kilo erkekler iki çifte): Fatih Ünsal ve Enes Gök.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varese şehrinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular, 5 kategoride mücadele edecek.

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