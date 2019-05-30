Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlıyor
1 saat önce
Avrupa Kürek Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:48 Kaynak: AA
Kürek Şampiyonası yarın İsviçre
'de başlayacak. Türkiye
Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Luzern
şehrinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli sporcular, 3 kategoride madalya mücadelesi verecek.
Organizasyonda hafif kilo erkekler dört çifte (LM4x) kategorisinde Türkiye'yi Fatih Ünsal
, Bayram Sönmez, Mert Kaan Kartal
ve Enes Kuşku temsil edecek.
Erkekler tek çiftede (M1x) Onat Kazaklı, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1x) kategorisinde ise Enes Yenipazarlı yarışacak.
Avrupa Kürek Şampiyonası, 2 Haziran Pazar günü sona erecek.
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