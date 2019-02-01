Avrupa Leylek Köyleri Birliği Yunanistan Temsilcilerinden Eskikaraağaç'a Ziyaret

Avrupa
Leylek Köyleri Birliği Türkiye
temsilcisi olan Karacabey
ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği Yunanistan
temsilcilerinden Eleni Makrigianni ve Dina Tirpanaki'yi konuk etti.
Karacabey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Poros şehrinden gelen Makrigianni ve Tirpanaki, ilçenin doğal güzelliklerini gözlemleyerek, bölgede incelemelerde bulundu.
Eskikaraağaç'ı da gezen ikili, buradaki değişimin olumlu yönde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.
Makrigianni ve Tirpanaki, Kocaçay Deltası sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin en büyük longoz ormanı olma özelliğini taşıyan Karacabey Longozu'nu da görme fırsatı buldu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan
, Yunan misafirlerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları kaydetti:
"Biz, Leylek Koruma Projesi'nden yola çıkarak, Uluabat Gölü
'nün bütününe hitap eden bir Leylek Master Planı hazırladık. Buradan çıkış noktamız, göçmen kuşlar olsa da projemizde yerel ırklar, yerel halkın daha verimli bir istihdamı ve doğaya farkındalık çalışmalarımız da doğru orantıda oldu. Bir yandan Eskikaraağaç'ı her geçen gün turizm merkezi olma yolunda ilerletiyoruz, bir yandan da doğaya karşı duyarlı ve önemli adımlar atıyoruz. Bu yaptığımız çalışmalar, yurt dışından da takdir topluyor. Alman merkezli Euro Nature Derneği, Leylek Master Planı için ciddi bir fon hibesinde bulundu. Çeşitli doğa dernekleri de projeyi inceleyerek olumlu görüşlerini kamuoyuyla paylaştı."