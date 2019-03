Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç Turist Akınına Uğruyor

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç, baharın gelmesiyle hafta sonları Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Güneşli havayı fırsat bilen aileler, Eskikaraağaç halkının ve esnafının da yüzünü güldürdü. Geçmiş yıllarda sadece festivalde ilgi gören köy, şimdilerde tüm yıl boyunca adeta turist akınına uğruyor.



14 yıldır geleneksel leylek festivaline ev sahipliği yapan Eskikaraağaç Leylek Köyü, geçmiş yıllarda sadece festival günleri ziyaretçilerin akın ettiği bir yer olarak bilinirken, Karacabey Belediyesi'nin son yıllarda gerçekleştirdiği turizm atakları ile artık yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi. Yılda ortalama 20 bin ziyaretçi ağırlayan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, bu sayının her yıl daha da arttığı belirtiliyor.



Avrupa Leylek Köyü olarak anılan Eskikaraağaç'ın mahalle muhtarı Rıdvan Çetin, artan yoğunluktan tüm leylek köyü halkının memnun olduğunu ifade ederek; "Leylek Köyümüz, bugün Türkiye'yi Avrupa'da bu anlamda temsil eden tek köy. Karacabey Belediyesi ile birlikte mahallemizde ciddi turizm yatırımları yaptık. Bu sayede son 4 yılda yapılan önemli çalışmalarla, Leylek Köyü'nü yılda bir kez hatırlanan festival köyü olmaktan çıkarıp, tüm yıl ilgi gören cazibe merkezi haline getirdik. Mahalle kadınlarımızın aktif olduğu EKADER Evi ile köy halkı bu yoğunluktan ekonomisine de destek sağlamaya başladı. Geçmiş yıllarda festival öncesi olan yoğunluk, şimdi havaların ısınmasıyla başlıyor ve tüm bir yıl devam ediyor. Her yıl bir öncekinden daha çok ziyaretçi geliyor. Köy halkı, dernek üyeleri ve esnafımız da bu ilgiden gayet memnun. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a katkılarından dolayı köyümüz adına teşekkür ediyoruz" dedi.



Yöresel ürünler ziyaretçilerin öncelikli tercihi



Hafta sonu leylek köyünde yaşanan yoğunlukta İzmir, Çanakkale ve İstanbul ağırlıklı ziyaretçilerin yoğun ilgisi gözlenirken, mahalle kadınları tarafından işletilen EKADER Evi de yöresel ürünleri ile misafirlere yöresel yemekler sunuyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait Eskikaraağaç Kuş Tahnit Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer mekan olarak dikkat çekiyor. Gelen ziyaretçiler, 1,5 kilometre uzunluğundaki gölün kıyısında yer alan parke taşlı Leylek Yürüyüş Yolu'nda yürüyerek, doğa ile baş başa kalma imkanı buluyor. Dileyen ziyaretçiler kayık turları ile gölde gezinme imkanı bulurken, Avrupa Leylek Köyleri içerisinde tek olan 'Leylek Köyleri Hatıra Duvarı'ndan da diğer ülkelerin yapılan çalışmaları hakkında bilgi alabiliyorlar. Leylek köyünde ayrıca belediyeye ait sosyal tesiste de restoran hizmeti veriliyor.



Filmlere de konu olmaya başladı



Yapılan tanıtım faaliyetleri ile leylek köyü Eskikaraağaç her kesimin ilgisini çekerken, film sektörü de köyün bu ününden nasibini aldı ve almaya devam ediyor. Eskikaraağaç Leylek Köyü geçtiğimiz yıllarda, başrollerini Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in paylaştığı "İlk Öpücük" filmine de ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl ise Yaren Leylek ile Balıkçı Adem'in arkadaşlığını anlatan 'Yaren' adlı belgesel filmin çekimleri Eskikaraağaç'ta sürüyor.



8 yıldır göçten gelen aynı leylekle dost olan balıkçının bu sevimli hikayesi, belediyenin desteğiyle beyaz perdeye taşınırken, filmin galasının da yine Eskikaraağaç köy meydanına halka açık olarak nostaljik bir açık hava sineması şeklinde gerçekleştirileceği öğrenildi.



Köy adeta doğa okulu gibi



Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki çalışmalar turizmle de sınırlı değil.Adeta bir doğa okulu olarak işlev gören köyde, anlamlı sosyal projelere de imza atılıyor. Okulların da doğa ile ilgili dersler için zaman zaman geziler düzenlediği leylek köyü, doğa sevgisinin tüm kent sakinlerine yayıldığı yerler arasında.



Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde tüm leylek yuvaları, bulunduğu sokaktaki çocuklu bir aileye sahiplendirilmiş durumda Her leylek yuvasının altına asılan tabelalar ile yuvanın kime ait olduğu ve acil durumda ulaşılması gerekenler yazılı. Bu durum Türkiye'ye örnek bir model oluştururken, küçük yaştaki çocuklara da doğaya aitlik duygusu aşılanmasını hedefleyen Karacabey Belediyesi, koruyucu aileleri her yıl çeşitli hediyelerle de ödüllendiriyor.



Yine Karacabey Belediye ekipleri, mahallede her yıl leylekler tarafından bilmeden yuvaya taşınan yabancı maddelerin temizlenme işlemini üstleniyor. Bu sayede yavru leyleklerin ayaklarına dolanan ip, misine ve benzer tehlikeli cisimler, yuvadan kaldırılmış oluyor. - BURSA

