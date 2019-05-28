Avrupa Ligi Haftalık, Bölüm 11 | UEFA Avrupa Ligi | Kia
2 saat önce
Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, efsanevi Portekizli orta saha oyuncusu Deco, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi Finali'ne kimin destek verdiğini ve gösteride oynamanın nasıl olduğunu anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06
Bu haftaki UEFA Avrupa
Ligi Haftası'nda, efsanevi Portekizli orta saha oyuncusu Deco
, Bakü
'de UEFA Avrupa Ligi Finali'ne kimin destek verdiğini ve gösteride oynamanın nasıl olduğunu anlattı.
KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek
Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler
Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi
PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi