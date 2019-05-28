Son Dakika Haberleri: Avrupa Ligi Haftalık, Bölüm 11 | UEFA Avrupa Ligi | Kia
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Avrupa Ligi Haftalık, Bölüm 11 | UEFA Avrupa Ligi | Kia

2 saat önce

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, efsanevi Portekizli orta saha oyuncusu Deco, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi Finali'ne kimin destek verdiğini ve gösteride oynamanın nasıl olduğunu anlattı.

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi Haftası'nda, efsanevi Portekizli orta saha oyuncusu Deco, Bakü'de UEFA Avrupa Ligi Finali'ne kimin destek verdiğini ve gösteride oynamanın nasıl olduğunu anlattı.
Avrupa Ligi Haftalık, Bölüm 11 | UEFA Avrupa Ligi | Kia
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 
Deco, Bakü, Avrupa, Spor
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