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Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı.

Avrupa Ligi'nde bir sevinç, iki hüzün, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta bu gece oynanan maçlarla sona ererken, Türk ekiplerinden Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı yenerek ilk grupta ilk galibiyetini aldı. Trabzonspor, Getafe'ye 1-0, Başakşehir ise Roma'ya 3-0 mağlup oldu.


UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta oynanan 24 karşılaşma ile tamamlandı. K Grubu'nda şansı kalmayan Beşiktaş, Slovan Brastislava'yı 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Geçen hafta bir üst tur şansını kaybeden Trabzonspor ise evinde İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. İddiasını sürdüren tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir de evinde İtalyan takımı Roma'ya 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son haftaya taşıdı.


Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Dudelange: 0 - APOEL: 2


Sevilla: 2 - Karabağ: 0


B Grubu


Lugano: 0 - Kopenhag: 1


Malmö: 4 - Dinamo Kiev: 3


C Grubu


Krasnodar: 1 - Basel: 0


Trabzonspor: 0 - Getafe: 1


D Grubu


Rosenborg: 1 - LASK: 2


Sporting Lizbon: 4 - PSV: 0


E Grubu


Lazio: 1 - Cluj: 0


Celtic: 3 - Rennes: 1


F Grubu


Vitoria: 1 - Standard Liege: 1


Arsenal: 1 - Eintracht Frankfurt: 2


G Grubu


Feyenoord: 2 - Rangers: 2


Young Boys: 1 - Porto: 2


H Grubu


Ferencvaros: 2 - Espanyol: 2


CSKA Moskova: 1 - Ludogorets: 1


I Grubu


Olexandriya: 0 - Wolfsburg: 1


Saint-Etienne: 0 - Gent: 0


J Grubu


Wolfsberger: 0 - Borussia Mönchengladbach: 1


Medipol Başakşehir: 0 - Roma: 3


K Grubu


Braga: 3 - Wolverhampton: 3


Beşiktaş: 2 - Slovan Bratislava: 1


L Grubu


Astana: 2 - Manchester United: 1


AZ Alkmaar: 2 - Partizan: 2 - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
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