Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika
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Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

16.03.2022 11:49
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler yarın oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler yarın oynanacak karşılaşmalar sonrası belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu'nda ikinci maçlar yarın oynanacak. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın UEFA tarafından organizasyondan men edilmesinin ardından RB Leipzig turu maç yapmadan geçerken, diğer 7 takım da rövanş karşılaşmaları sonrası belli olacak.

Galatasaray tur için sahada

Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 12 puanla lider çıkan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında tur arıyor. Camp Nou'da oynanan ilk maç golsüz sona ererken sarı-kırmızılılar tur için sahaya umutlu çıkıyor.

Son 16 Turu ikinci maçlarının programı şöyle:

20.45 Kızılyıldız - Rangers (0-3)

20.45 Monaco - Sporting Braga (0-2)

20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (2-3)

20.45 Galatasaray - Barcelona (0-0)

23.00 Lyon - Porto (1-0)

23.00 Frankfurt - Real Betis (2-1)

23.00 West Ham - Sevilla (0-1)

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

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Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray-Barcelona maçına doğru Galatasaray-Barcelona maçına doğru

Spartak Moskova, Galatasaray, UEFA, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor - Son Dakika


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