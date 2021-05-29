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Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

29.05.2021 11:08

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın müzesine götürmesiyle birlikte ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki bazı muhtemel rakipleri belli oldu. Şu ana dek temsilcimiz dahil yalnızca 6 takım kesinleşti. Bu takımlar ise; Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz. Şampiyonlar Ligi elemelerinden ve Avrupa Ligi ön elemesi üçüncü turundan gelecek takımların ardından ise turnuva için kuralar çekilecek.

Fenerbahçe, play-off turundan itibaren katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, bu turu geçmesi halinde gruplara kalacak. Şimdiye dek Sarı-Lacivertliler ile 5 takım daha kesinleşti. Bunlar Zorya Luhansk, AZ Alkmaar, Randers, Antwerp ve Sturm Graz.Şampiyonlar Ligi 3. turunda elenen 6 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3. turu geçecek 8 takım da play-off turuna katılacak. Elemelerden gelecek takımlar ve katsayılarına göre seribaşı takımlar netleşecek.

HEDEF GRUPLARA KALMAK

Ligde bu sezonu üçüncü tamamlayan Sarı-Lacivertliler, şampiyon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştı. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılamayan Fenerbahçe, bu sezon play-off'tan gruplara yükselip, ekonomik olarak da rahatlamak istiyor.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

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Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika Spor


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