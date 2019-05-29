Son Dakika Haberleri: Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak final sonrası sahibini buluyor. Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'da başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak final sonrası sahibini buluyor.

Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22: 00'da başlayacak.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:38 
Bakü, Chelsea, Arsenal, Avrupa, Dünya
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