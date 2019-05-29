Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor: Arsenal-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi kupası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak final sonrası sahibini buluyor. Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek karşılaşma Türkiye saatiyle 22:00'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:38
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