Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı - Son Dakika Spor

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.


Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:


Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1


Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1


Ludogorets: 0 - Inter: 2


Club Brugge: 1 - Manchester United: 1


Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1


Cluj: 1 - Sevilla: 1


Kopenhag: 1 - Celtic: 1


Getafe: 2 - Ajax: 0


Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2


Roma: 1 - Gent: 0


Wolfsburg: 2 - Malmö: 1


AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1


Olympiakos: 0 - Arsenal: 1


APOEL: 0 - Basel: 3


Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1


Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0 - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti
Glasgow Ranges, Ianis Hagi'nin 2 gol attığı maçta Braga'yı 3-2 yendi Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Son Dakika Haberleri
08:09 Çukur'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, planını devreye sokuyor
07:50 İpek Bağrıaçık tatili bitirdi, sıra sinema filminde
07:20 Survivor'da diskalifiye olan yarışmacıların yerine gelecek isimler belli oldu
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 08:54:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]