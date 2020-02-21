Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı - Son Dakika

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları tamamlandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, Portekiz deplasmanında 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Başakşehir, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma sahasında Belçika temsilcisi Gent'i 1-0 yendi. Bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Ünder, mücadele forma giyemedi.

Son 16 turunda rövanş karşılaşmaları 26 ve 27 Şubat'ta oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU İLK MAÇLARINDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Eintracht Frankfurt: 4 - Salzburg: 1

Sporting Lizbon: 3 - Medipol Başakşehir: 1

Ludogorets: 0 - Inter: 2

Club Brugge: 1 - Manchester United: 1

Shakhtar Donetsk: 2 - Benfica: 1

Cluj: 1 - Sevilla: 1

Kopenhag: 1 - Celtic: 1

Getafe: 2 - Ajax: 0

Glasgow Rangers: 3 - Braga: 2

Roma: 1 - Gent: 0

Wolfsburg: 2 - Malmö: 1

AZ Alkmaar: 1 - LASK: 1

Olympiakos: 0 - Arsenal: 1

APOEL: 0 - Basel: 3

Bayer Leverkusen: 2 - Porto: 1

Wolverhampton: 4 - Espanyol: 0

(İHA)

Başakşehir, Avrupa, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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