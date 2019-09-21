Avrupa Ligi'nde tarihin en sürprizli açılışı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonu büyük sürprizlerle başladı. Medipol Başakşehir'in yer aldığı J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger, güçlü Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.



Maçın en çok dikkat çeken yönü; Mönchengladbach'ın topla oynamada yüzde 70'e 30 gibi ezici bir üstünlük sağlaması. Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Wolfsberger, böylelikle ilk maçında unutulmayacak bir zafer elde etti.



TÜM MAÇLARDA GOL ATILDI



Gecenin en büyük hayal kırıklığını ise E Grubu'nda mücadele eden Lazio yaşadı. Kadrosunda 65 milyon Euro değer biçilen Sergej Milinkovic-Savic gibi bir dünya yıldızını barındıran 291 milyon Euro'luk İtalyan ekibi, toplam değeri 27,7 milyon Euro'yu ancak bulan CFR Cluj'a deplasmanda 2-1 yenildi.



1. dakikada Quissanga'nın golüyle öne geçen Lazio, 41'de Deac (pen.) ve 75'te Omrani'nin golleriyle 2-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 12 grupta oynanan 24 maçta da gol atıldı. Toplam 75 gol atılırken, maç başı ortalama 3,12'ye ulaştı.



BRAGA ZORU BAŞARIP HERKESi YANILTTI



AVRUPA Ligi'nin ilk haftasına damga vuran sürpriz skorlardan biri Beşiktaş'ın yer aldığı K Grubu'nda yaşandı. 333 milyon Euro'luk kadro değeriyle bu organizasyonun en pahalı takımlarından biri olan Wolverhampton, sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenilmekten kurtulamadı.



Raul Jimenez ve Pedro Cutrone gibi yıldızlara sahip Wolverhampton, 5'i isabetli 13 şut attığı maçı 1-0 kaybetti. Braga'nın golünü 71. dakikada Ricardo Horta atarken, kaleci Matheus Lima kurtarışlarıyla gecenin 1 numaralı kahramanı oldu.



Rusya'nın güçlü temsilcisi CSKA Moskova da Bulgar ekibi Ludogorets deplasmanından 5-1'lik hezimetle dönerek, herkesi şaşırttı.